Et si on pensait ? Les croyances, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Et si on pensait ? Les croyances Samedi 12 décembre, 11h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00

Et si on pensait ? est un échanges de paroles pour partager des idées, s’écouter et surtout passer un bon moment. Le thème du mois d’octobre : Les croyances

En partenariat avec l’association Mycelium.

Enfants de 7 à 12 ans.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

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