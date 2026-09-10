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Et si on pensait ? Les croyances, Bibliothèque Maurepas, Rennes

samedi 12 décembre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

Et si on pensait ? Les croyances, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Et si on pensait ? Les croyances Samedi 12 décembre, 11h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00
Fin : 2026-12-12T11:00:00+01:00 – 2026-12-12T12:00:00+01:00

Et si on pensait ? est un échanges de paroles pour partager des idées, s’écouter et surtout passer un bon moment. Le thème du mois d’octobre : Les croyances
En partenariat avec l’association Mycelium.
Enfants de 7 à 12 ans.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
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