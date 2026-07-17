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Et toi? Quand tu seras grand.e…, Musée d’art et d’histoire, Genève

vendredi 25 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

Et toi? Quand tu seras grand.e…, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
CHF 10.- pour le duo bébé-adulte, sur réservation

Et toi? Quand tu seras grand.e… Vendredi 25 septembre, 09h00, 10h00, 11h15 Musée d’art et d’histoire

CHF 10.- pour le duo bébé-adulte, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-25T11:15:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00

Avec votre bébé, plongez dans une expérience sensorielle, à la rencontre d’artistes femmes de la collection, de leurs œuvres et des sons qui les animent !
En duo avec une médiatrice culturelle et Morgane Frémaux, de l’Espace Musical
Pour les bébés de 3 mois à 2 ans, accompagnés d’un.e adulte

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Le musée à quatre pattes

DR

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