Et toi? Quand tu seras grand.e…, Musée d’art et d’histoire, Genève
vendredi 25 septembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Et toi? Quand tu seras grand.e… Vendredi 25 septembre, 09h00, 10h00, 11h15 Musée d’art et d’histoire
CHF 10.- pour le duo bébé-adulte, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T09:45:00+02:00
Fin : 2026-09-25T11:15:00+02:00 – 2026-09-25T12:00:00+02:00
Avec votre bébé, plongez dans une expérience sensorielle, à la rencontre d’artistes femmes de la collection, de leurs œuvres et des sons qui les animent !
En duo avec une médiatrice culturelle et Morgane Frémaux, de l’Espace Musical
Pour les bébés de 3 mois à 2 ans, accompagnés d’un.e adulte
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Le musée à quatre pattes
DR
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