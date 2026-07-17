Et toi? Quand tu seras grand.e…, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Et toi? Quand tu seras grand.e… Vendredi 6 novembre, 09h00, 10h00, 11h15 Musée d’art et d’histoire

CHF 10.- pour le duo bébé-adulte, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-06T09:00:00+01:00 – 2026-11-06T09:45:00+01:00

Fin : 2026-11-06T11:15:00+01:00 – 2026-11-06T12:00:00+01:00

Avec votre bébé, plongez dans une expérience sensorielle, à la rencontre d’artistes femmes de la collection, de leurs œuvres et des sons qui les animent !

En duo avec une médiatrice culturelle et Morgane Frémaux, de l’Espace Musical

Pour les bébés de 3 mois à 2 ans, accompagnés d’un.e adulte

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Le musée à quatre pattes

DR