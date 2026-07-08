Informations pratiques

Étalondes

Etalondes en Fête

Centre-ville Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-11

Samedi 11 juillet

– 14h Courses cyclistes

– 23h Feu d’artifice

– Fête foraine

Dimanche 12 juillet

– 15h30 Défilé de chars avec troupes de majorettes et fanfare.

– 18h30 Triplette

– Fête foraine. .

Centre-ville Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 13 61

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English : Etalondes en Fête

L’événement Etalondes en Fête Étalondes a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers