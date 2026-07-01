Été 2026 à la Maison Pop’ La Maison Pop’ Montendre

Informations pratiques

Montendre

Été 2026 à la Maison Pop’

La Maison Pop’ 11 avenue de la Gare Montendre Charente-Maritime

Tarif : 1 – 1 – EUR

1€ minimum mais vous pouvez donner plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-25 2026-08-31

Venez passez un été inoubliable à la Maison Pop’ ! Chaque semaine une nouvelles activité vous seras proposer ! N’oubliez pas de vous inscrire ! Amusez vous !

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La Maison Pop’ 11 avenue de la Gare Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 43 67 accueil@lamaisonpop.com

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English :

Come spend an unforgettable %E9t%E9 at Maison Pop’! Every week, we’ll have a new activity for you! Don’t forget to sign up! Have fun!

L’événement Été 2026 à la Maison Pop’ Montendre a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge