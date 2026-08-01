Informations pratiques

Seignosse

Eté 2026 le grand final !

Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28 23:45:00

Date(s) :

2026-08-28

Été 2026 le grand final !

DJ set Fréquences

Au Forum du Penon, de 18h à 23h45.

Pour clôturer la saison estivale en beauté, rendez-vous vendredi 28 août 2026 au Forum du Penon à Seignosse pour une soirée festive placée sous le signe de la musique !

De 18h à 23h45, profitez d’un DJ set avec Fréquences et partagez un moment convivial en plein cœur du Penon.

Une belle occasion de prolonger l’ambiance de l’été et de célébrer ensemble son grand final ! .

Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Eté 2026 le grand final !

L’événement Eté 2026 le grand final ! Seignosse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Seignosse