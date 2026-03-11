Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse

Tournoi de pétanque

Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse Landes

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

2026-08-17

Concours officiel avec licence en triplette.

Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.

Début du concours à 14h30.

Infos pratiques

– Tarif en attente

– Inscription sur place .

Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 85 68

English : Tournoi de pétanque

Official licensed triplet competition.

At the boulodrome next to Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.

Competition starts at 2.30pm.

