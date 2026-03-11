Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse
Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse lundi 17 août 2026.
Tournoi de pétanque
Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
Date(s) :
2026-08-17
Concours officiel avec licence en triplette.
Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
Début du concours à 14h30.
Concours officiel avec licence en triplette.
Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
Début du concours à 14h30.
Infos pratiques
– Tarif en attente
– Inscription sur place .
Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 85 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tournoi de pétanque
Official licensed triplet competition.
At the boulodrome next to Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
Competition starts at 2.30pm.
L’événement Tournoi de pétanque Seignosse a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Seignosse