Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse

Tournoi de pétanque Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse 2026-08-17

Tournoi de pétanque Boulodrome Seignosse lundi 17 août 2026.

Tournoi de pétanque

Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17

Date(s) :
2026-08-17

Concours officiel avec licence en triplette.
Au boulodrome à côté de Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
Début du concours à 14h30.
Infos pratiques
– Tarif en attente
– Inscription sur place   .

Boulodrome Avenue des Tucs (à côté de Naturéo) Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 07 85 68 

English : Tournoi de pétanque

Official licensed triplet competition.
At the boulodrome next to Naturéo (avenue des Trucs), Seignosse Océan.
Competition starts at 2.30pm.

L'événement Tournoi de pétanque Seignosse a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Seignosse

