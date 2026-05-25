Spectacle Paulo magie Sous le chapiteau Seignosse
Spectacle Paulo magie Sous le chapiteau Seignosse lundi 17 août 2026.
Seignosse
Spectacle Paulo magie
Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 21:00:00
fin : 2026-08-17 22:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, Paulo magie.
De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !
De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse.
Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, Paulo magie.
De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !
De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse. .
Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Spectacle Paulo magie
Paulo magie, an interactive magic show for the whole family.
Lots of surprises in store for everyone!
From 9pm to 10pm, at the Forum du Penon in Seignosse Océan.
Free admission.
Organized by Seignosse Town Hall.
L’événement Spectacle Paulo magie Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse
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