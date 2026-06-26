Eté 2026: les mamans prennent soin d’elles! Maison de quartier des Confluences Nantes vendredi 10 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 14:30 – 17:00

Gratuit : oui GRATUIT Adulte, En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

Rendez-vous 9h15 devant la maison des Confluences????Marche parents-enfantsLeLieuUtile/Ablawa/l’Annexe vous guident jusqu’aux bords de Sèvre avec les enfants ou pas (parcours poussette possible).départ à 9h30, retoru prévu vers 11h30

Maison de quartier des Confluences Nantes Sud Nantes 44200

02 40 41 59 65 MQ-Confluences@mairie-nantes.fr https://framaforms.org/ete-2026-les-mamans-prennent-soin-delles-1782305763



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