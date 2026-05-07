Eté actif 2026 Spéléologie Tamniès
Eté actif 2026 Spéléologie Tamniès mardi 28 juillet 2026.
Tamniès
Eté actif 2026 Spéléologie
Stade de football Tamniès Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Spéléologie une activité sportive qui vous fait découvrir le milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt.
Ouvert à tous à partir de 10 ans 8 personnes maximum par groupe.
Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Tenue de sport : chaussures fermées (tennis) jogging (pas de robe). .
Stade de football Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 olivierhuard@hotmail.com
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English : Eté actif 2026 Spéléologie
L’événement Eté actif 2026 Spéléologie Tamniès a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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