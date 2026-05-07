Tamniès

Eté actif 2026 Spéléologie

Stade de football Tamniès Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Spéléologie une activité sportive qui vous fait découvrir le milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt.

Ouvert à tous à partir de 10 ans 8 personnes maximum par groupe.

Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Tenue de sport : chaussures fermées (tennis) jogging (pas de robe). .

Stade de football Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 olivierhuard@hotmail.com

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English : Eté actif 2026 Spéléologie

L’événement Eté actif 2026 Spéléologie Tamniès a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir