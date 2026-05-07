Eté actif 2026 Spéléologie Tamniès
Eté actif 2026 Spéléologie Tamniès mardi 4 août 2026.
Tamniès
Eté actif 2026 Spéléologie
Stade de football Tamniès Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Une activité sportive qui vous fait découvrir le milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au cœur de la forêt.
Ouvert à tous. À partir de 10 ans.
8 personnes maximum par groupe.
Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Tenue de sport chaussures fermées (tennis), jogging (pas de robe). Tenue de rechange recommandée .
Stade de football Tamniès 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 olivierhuard@hotmail.com
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English : Eté actif 2026 Spéléologie
L’événement Eté actif 2026 Spéléologie Tamniès a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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