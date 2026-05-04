Sourzac

Eté actif Animation Préhistoire

Jardin du Presbytère Sourzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Taille de silex, allumage du feu, art pariétal, lancer de sagaie au propulseur. Tout public à partir de 6 ans (enfant -12 ans accompagné d’un adulte).

10h-12h, RDV devant l’église. 8 €/pers. Sur réservation.

Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11

Taille de silex, allumage du feu, art pariétal, lancer de sagaie au propulseur. Tout public à partir de 6 ans (enfant -12 ans accompagné d’un adulte).

10h-12h, RDV devant l’église. 8 €/pers. Réservation à partir du 2 juin.

Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11 .

Jardin du Presbytère Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85

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English : Eté actif Animation Préhistoire

Flint knapping, fire lighting, cave art, spear throwing. All ages 6 and up (children under 12 must be accompanied by an adult).

10am-12pm, RDV in front of the church. 8 ?/pers. Reservations required.

Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11

L’événement Eté actif Animation Préhistoire Sourzac a été mis à jour le 2026-05-04 par Vallée de l’Isle en Périgord