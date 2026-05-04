Eté actif Animation Préhistoire Sourzac
Eté actif Animation Préhistoire Sourzac jeudi 16 juillet 2026.
Sourzac
Eté actif Animation Préhistoire
Jardin du Presbytère Sourzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Taille de silex, allumage du feu, art pariétal, lancer de sagaie au propulseur. Tout public à partir de 6 ans (enfant -12 ans accompagné d’un adulte).
10h-12h, RDV devant l’église. 8 €/pers. Sur réservation.
Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11
Taille de silex, allumage du feu, art pariétal, lancer de sagaie au propulseur. Tout public à partir de 6 ans (enfant -12 ans accompagné d’un adulte).
10h-12h, RDV devant l’église. 8 €/pers. Réservation à partir du 2 juin.
Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11 .
Jardin du Presbytère Sourzac 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85
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English : Eté actif Animation Préhistoire
Flint knapping, fire lighting, cave art, spear throwing. All ages 6 and up (children under 12 must be accompanied by an adult).
10am-12pm, RDV in front of the church. 8 ?/pers. Reservations required.
Office de Tourisme intercommunal Bureau d’accueil de Neuvic 05 53 81 52 11
L’événement Eté actif Animation Préhistoire Sourzac a été mis à jour le 2026-05-04 par Vallée de l’Isle en Périgord
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