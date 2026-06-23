Été Actif atelier initation à la danse modern jazz Sîlot, Hall 5 Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

Été Actif atelier initation à la danse modern jazz

Sîlot, Hall 5 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 11:30:00

fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :

2026-08-17

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Bougez au rythme d’une chorégraphie dynamique et expressive ! Entre énergie, coordination et style, découvrez le plaisir du modern jazz dans une ambiance motivante. Une activité rythmée pour se dépasser tout en s’amusant. À partir de 8 ans et jusqu’à 12 ans. Tenue de sport, pieds nus, pas de bijou et une petite bouteille d’eau. .

Sîlot, Hall 5 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif atelier initation à la danse modern jazz

‘L’Été Actif’ is a programme of activities organised by the Dordogne Departmental Council in partnership with the Grand Périgueux, with the ambitious aim of offering sport for everyone, everywhere in the Dordogne.

In 2026, a packed programme of events awaits you in the Grand Périgueux area: whether

L’événement Été Actif atelier initation à la danse modern jazz Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux