Été Actif atelier découverte et initiation à la Capoeira Sîlot, Hall 6 Coulounieix-Chamiers lundi 24 août 2026.

Coulounieix-Chamiers

Été Actif atelier découverte et initiation à la Capoeira

Sîlot, Hall 6 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 10:30:00

fin : 2026-08-24 12:30:00

Date(s) :

2026-08-24

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Une découverte de la Capoeira discipline martiale, qui encourage les pratiques artistiques et sportives pour permettre à chacun de s’épanouir dans une activité pluridisciplinaire qui favorise le développement moteur, culturel et social. Pour les 5/7 ans, accompagnés d’un adulte. .

Sîlot, Hall 6 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif atelier découverte et initiation à la Capoeira

L’événement Été Actif atelier découverte et initiation à la Capoeira Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux