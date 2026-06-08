Été Actif atelier graffiti Sîlot, Hall 4 Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

Été Actif atelier graffiti

Sîlot, Hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:00:00

fin : 2026-08-24 16:00:00

Date(s) :

2026-08-24

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Apprenez avec nous les bases du graffiti sur mur. Dessiner, tracer, remplir et manier la bombe en toute sécurité. Nous accompagnons les participants dans le développement de leur style, du croquis aux premières réalisations en grands format. Encadrement par un intervenant artistique. À partir de 10 ans. .

Sîlot, Hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif atelier graffiti

L’événement Été Actif atelier graffiti Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux