Coulounieix-Chamiers

Festival Musique en Sol 47° Nord

Eglise Notre Dame de Chamiers Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 21.8 – 21.8 – 21.8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Lundi 10 août 2026 47° Nord Eglise Notre Dame de Chamiers 20h30

Porté par l’énergie et la complicité de quatre musiciennes passionnées, The Banxies réinvente avec audace le Répertoire ancien.

Réservation à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux ou en vente en ligne.

Lundi 10 août 2026 47° Nord, The Banxhies Eglise Notre Dame de Chamiers, 20h30

Porté par l’énergie et la complicité de quatre musiciennes passionnées, The Banxies réinvente avec audace le Répertoire ancien. L’ensemble réunit Louise Acabo (clavecin), Roxana Rastegar, Yaoré Talibart et Suzanne Wolff, toutes issues d’une nouvelle génération d’interprètes engagées dans une approche vivante et créative des musiques anciennes.

Avec 47° Nord , elles proposent un voyage musical le long d’un parallèle imaginaire traversant l’Europe. Le programme explore des répertoires allant de la Renaissance au baroque, mêlant œuvres savantes et inspirations populaires, et mettant en lumière la circulation des influences musicales entre les territoires.

Réservation à l’Office de Tourisme du Grand Périgueux ou en vente en ligne. .

Eglise Notre Dame de Chamiers Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Festival Musique en Sol 47° Nord

Monday, August 10, 2026 47° Nord Eglise Notre Dame de Chamiers 8:30pm

Driven by the energy and complicity of four passionate musicians, The Banxies boldly reinvent the old repertoire.

Reservations at the Greater Périgueux Tourist Office or online.

L’événement Festival Musique en Sol 47° Nord Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux