Été Actif Atelier trompe-l’oeil appétissant Sîlot, hall 4 Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

Été Actif Atelier trompe-l’oeil appétissant

Sîlot, hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

À partir de matériaux non comestibles, vous créez avec l’artiste Stéphanie Caillaud des plats en trompe l’oeil les plus gourmands. À partir de recherches de textures appétissantes, explorez des jeux de matières entre solide, liquide, poudreux, spongieux, rigide, souple, croustillant, moelleux, en fonction des plats que vous aurez choisis. Questionnez votre univers gastronomique qui prendra au final la forme d’un plat et d’un dessert. L’ensemble de l’oeuvre créée en duo sera immortalisée en photo. N’oubliez pas de venir avec une blouse, tablier ou vieux t-shirt et votre goûter. De 7 à 12 ans, travail par groupe de 2. .

Sîlot, hall 4 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été Actif Atelier trompe-l’oeil appétissant

L’événement Été Actif Atelier trompe-l’oeil appétissant Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux