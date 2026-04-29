Été actif | Canoë nocturne Port de Creysse Cyrano Canoë Creysse

Creysse

Été actif | Canoë nocturne

Port de Creysse Cyrano Canoë Esplanade Bella Riva Creysse Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Balade en canoë pour les enfants et les adultes. Encadrement par un professionnel diplômé.

Groupe de 16 personnes maximum. Âge minimum 8 ans.

Obligation de savoir nager.

Prévoir une lampe frontale.

Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .

Port de Creysse Cyrano Canoë Esplanade Bella Riva Creysse 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif | Canoë nocturne

L’événement Été actif | Canoë nocturne Creysse a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides