ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet
ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet mercredi 12 août 2026.
Eymet
ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne
Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Balade nocturne sur le Dropt.
Groupe de 12 personnes maximum.
Âge minimum 8 ans.
Obligation de savoir nager.
Prévoir une lampe frontale si possible.
Réservation et inscription obligatoires! .
Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95
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English : ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne
L’événement ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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