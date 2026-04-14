Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet

ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet

ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Office de Tourisme Eymet mercredi 12 août 2026.

Lieu : Office de Tourisme

Adresse : 45 place Gambetta

Ville : 24500 Eymet

Département : Dordogne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Eymet

ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne

Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Balade nocturne sur le Dropt.

Groupe de 12 personnes maximum.
Âge minimum 8 ans.
Obligation de savoir nager.
Prévoir une lampe frontale si possible.

Réservation et inscription obligatoires!   .

Office de Tourisme 45 place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 23 74 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne

L’événement ÉTÉ ACTIF | Canoë nocturne Eymet a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Eymet (Dordogne)