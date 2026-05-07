Été Actif Descente en canoë nocturne avec Canoë Family Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère
Été Actif Descente en canoë nocturne avec Canoë Family Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère dimanche 16 août 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Été Actif Descente en canoë nocturne avec Canoë Family
Le bourg Canoë Family Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16 22:30:00
Date(s) :
2026-08-16
20h30-22h30. Descente guidée en canoë sur la Vézère. A partir de 8 ans. Savoir nager. Réservation en ligne. 10€
Descente guidée en canoë sur la Vézère. A partir de 8 ans. Savoir nager. Matériel canoë fourni.
Prévoir chaussures, tee-shirt, maillot de bain, serviettes et vêtements de rechange, frontale (éclairage).
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 16 personnes maximum.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin).
Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .
Le bourg Canoë Family Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Été Actif Descente en canoë nocturne avec Canoë Family
8:30-10:30pm. Guided canoe descent on the Vézère. Ages 8 and up. Must know how to swim. Book online. 10?
L’événement Été Actif Descente en canoë nocturne avec Canoë Family Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne)
- Printemps de la biodiversité Sortie découverte de la faune et de la flore à la Côte de Jor Saint-Léon-sur-Vézère 17 mai 2026
- Concert Quatuor vocal Bitchebi Église Saint Léonce Saint-Léon-sur-Vézère 21 mai 2026
- Fête des voisins Place de l’église Saint-Léon-sur-Vézère 30 mai 2026
- La falaise aux secrets Saint-Léon-sur-Vézère 1 juillet 2026
- La falaise aux secrets Saint-Léon-sur-Vézère 15 juillet 2026