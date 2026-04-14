Été actif | Escalade Lalinde
Été actif | Escalade Lalinde jeudi 23 juillet 2026.
Lalinde
Été actif | Escalade
Base de plein air de la Guillou Lalinde Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Le Périgord regorge de falaises, certes très jolies à regarder, mais aussi très amusantes à escalader ! Inscrivez-vous en famille ! Encadrement par un professionnel diplômé. Prévoir une tenue sportive. Ouvert aux enfants à partir de 6 ans. 8 personnes maximum. .
Base de plein air de la Guillou Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
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English : Été actif | Escalade
L’événement Été actif | Escalade Lalinde a été mis à jour le 2026-04-14 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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