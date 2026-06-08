Été Actif escape game Écomusée de la Truffe Sorges et Ligueux en Périgord vendredi 28 août 2026.

Sorges et Ligueux en Périgord

Été Actif escape game

Écomusée de la Truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:30:00

fin : 2026-08-28 17:30:00

Date(s) :

2026-08-28

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Avec votre équipe, vous entrez dans une grande pièce truffée d’objets, de décors, d’énigmes et d’indices. Tous vos sens, votre logique et la cohésion de votre groupe seront mis à rude épreuve, car vous n’aurez que 60 minutes pour trouver comment en sortir. À partir de 7 ans. .

Écomusée de la Truffe 2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11

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English : Été Actif escape game

L’événement Été Actif escape game Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux