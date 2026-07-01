Concert orgue et violon Sorges et Ligueux en Périgord
jeudi 23 juillet 2026 · Sorges et Ligueux en Périgord
Informations pratiques
Sorges et Ligueux en Périgord
Concert orgue et violon
Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Dans la beauté et la quiétude de l’église de Saint-Germain-d’Auxerre , le violon, sous les doigts de Natacha Triadou et l’orgue ,animé par Vincent Rigot , unissent leurs sonorités pour offrir un voyage musical riche en émotions. Un rendez-vous unique mêlant virtuosité, harmonie et patrimoine. 15€
Dans la beauté et la quiétude de l’église de Saint-Germain-d’Auxerre , le violon, sous les doigts de Natacha Triadou et l’orgue , sous ceux de Vincent Rigot , unissent leurs sonorités pour offrir un voyage musical riche en émotions. Un rendez-vous unique mêlant virtuosité, harmonie et patrimoine.
Tarif unique 15€ .
Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 29 92 asso.amiseglisesorges@gmail.com
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English : Concert orgue et violon
Amid the beauty and tranquility of the Church of Saint-Germain-d’Auxerre, the violin, played by Natacha Triadou, and the organ, performed by Vincent Rigot, blend their sounds to offer a musical journey rich in emotion. A unique event blending virtuosity, harmony, and cultural heritage. 15?
L’événement Concert orgue et violon Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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