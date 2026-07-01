Informations pratiques

Sorges et Ligueux en Périgord

Concert orgue et violon

Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Dans la beauté et la quiétude de l’église de Saint-Germain-d’Auxerre , le violon, sous les doigts de Natacha Triadou et l’orgue ,animé par Vincent Rigot , unissent leurs sonorités pour offrir un voyage musical riche en émotions. Un rendez-vous unique mêlant virtuosité, harmonie et patrimoine. 15€

Dans la beauté et la quiétude de l’église de Saint-Germain-d’Auxerre , le violon, sous les doigts de Natacha Triadou et l’orgue , sous ceux de Vincent Rigot , unissent leurs sonorités pour offrir un voyage musical riche en émotions. Un rendez-vous unique mêlant virtuosité, harmonie et patrimoine.

Tarif unique 15€ .

Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 29 92 asso.amiseglisesorges@gmail.com

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English : Concert orgue et violon

Amid the beauty and tranquility of the Church of Saint-Germain-d’Auxerre, the violin, played by Natacha Triadou, and the organ, performed by Vincent Rigot, blend their sounds to offer a musical journey rich in emotion. A unique event blending virtuosity, harmony, and cultural heritage. 15?

L’événement Concert orgue et violon Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux