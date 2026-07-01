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AGENDA · Sorges et Ligueux en Périgord

Concert orgue et violon Sorges et Ligueux en Périgord

jeudi 23 juillet 2026 · Sorges et Ligueux en Périgord

Concert orgue et violon Sorges et Ligueux en Périgord

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Passage du Pèlerin
Ville
24420 Sorges et Ligueux en Périgord
Département
Dordogne
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Sorges et Ligueux en Périgord

Concert orgue et violon

Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Dans la beauté et la quiétude de l’église de Saint-Germain-d’Auxerre , le violon, sous les doigts de Natacha Triadou et l’orgue ,animé par Vincent Rigot , unissent leurs sonorités pour offrir un voyage musical riche en émotions. Un rendez-vous unique mêlant virtuosité, harmonie et patrimoine. 15€
Dans la beauté et la quiétude de l’église de Saint-Germain-d’Auxerre , le violon, sous les doigts de Natacha Triadou et l’orgue , sous ceux de Vincent Rigot , unissent leurs sonorités pour offrir un voyage musical riche en émotions. Un rendez-vous unique mêlant virtuosité, harmonie et patrimoine.
Tarif unique 15€   .

Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 29 92  asso.amiseglisesorges@gmail.com

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English : Concert orgue et violon

Amid the beauty and tranquility of the Church of Saint-Germain-d’Auxerre, the violin, played by Natacha Triadou, and the organ, performed by Vincent Rigot, blend their sounds to offer a musical journey rich in emotion. A unique event blending virtuosity, harmony, and cultural heritage. 15?

L’événement Concert orgue et violon Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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