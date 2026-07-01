Orgue et hautbois Église Saint-Gremain d’Auxerre Sorges et Ligueux en Périgord
samedi 8 août 2026 · Église Saint-Gremain d'Auxerre · Sorges et Ligueux en Périgord
Informations pratiques
Sorges et Ligueux en Périgord
Orgue et hautbois
Église Saint-Gremain d’Auxerre Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Laissez-vous emporter par la magie d’une soirée musicale exceptionnelle au cœur de l’église Saint-Germain- d’Auxerre.
La richesse acoustique de l’église sublimera chaque note, créant une atmosphère unique propice à l’émerveillement. Entrée 15€
Laissez-vous emporter par la magie d’une soirée musicale exceptionnelle au cœur de l’église Saint-Germain- d’Auxerre.
Dans le cadre prestigieux de ce lieu chargé d’histoire et de spiritualité, l’orgue et le hautbois uniront leurs voix pour offrir un voyage musical empreint d’émotion, de douceur et de virtuosité.
La richesse acoustique de l’église sublimera chaque note, créant une atmosphère unique propice à l’émerveillement. Ce concert est une invitation à partager un moment de beauté et d’harmonie dans un cadre d’exception.
Venez nombreux découvrir ou redécouvrir la rencontre envoûtante de ces deux instruments emblématiques et vivre une expérience musicale inoubliable.
Entrée 15€ .
Église Saint-Gremain d’Auxerre Passage du Pèlerin Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 02 29 92 Asso.amiseglisesorges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Orgue et hautbois
Let yourself be swept away by the magic of an exceptional evening of music in the heart of the Saint-Germain-d’Auxerre Church.
The church’s rich acoustics will enhance every note, creating a unique atmosphere that invites wonder. Admission: 15?
L’événement Orgue et hautbois Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux