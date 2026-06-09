Roméo et Juliette Sorges et Ligueux en Périgord
Roméo et Juliette Sorges et Ligueux en Périgord vendredi 17 juillet 2026.
Sorges et Ligueux en Périgord
Roméo et Juliette
Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Roméo et Juliette cet opéra émouvant de l’histoire de l’amour interdit entre deux jeunes amants issus de deux familles rivales à Vérone.
Renseignements au 06.09.82.73.01
Réservations sur le site www.lescribeetlabayadere.fr
Roméo et Juliette l’histoire d’un amour impossible.
Cet opéra émouvant raconte l’histoire de l’amour interdit entre deux jeunes amants issus de deux familles rivales à Vérone.
A travers des émotions intenses et une musique captivante, l’opéra explore les thèmes du destin, de la passion et du sacrifice.
Renseignements au 06.09.82.73.01
Réservations sur le site www.lescribeetlabayadere.fr .
Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 73 01 lescribeetlabayadere@gmail.com
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English :
Romeo and Juliet: a moving opera about the forbidden love between two young lovers from rival families in Verona.
Information: 06.09.82.73.01
Reservations on www.lescribeetlabayadere.fr
L’événement Roméo et Juliette Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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