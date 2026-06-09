Sorges et Ligueux en Périgord

Roméo et Juliette

Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Roméo et Juliette cet opéra émouvant de l’histoire de l’amour interdit entre deux jeunes amants issus de deux familles rivales à Vérone.

Renseignements au 06.09.82.73.01

Réservations sur le site www.lescribeetlabayadere.fr

Roméo et Juliette l’histoire d’un amour impossible.

Cet opéra émouvant raconte l’histoire de l’amour interdit entre deux jeunes amants issus de deux familles rivales à Vérone.

A travers des émotions intenses et une musique captivante, l’opéra explore les thèmes du destin, de la passion et du sacrifice.

Renseignements au 06.09.82.73.01

Réservations sur le site www.lescribeetlabayadere.fr .

Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 73 01 lescribeetlabayadere@gmail.com

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English :

Romeo and Juliet: a moving opera about the forbidden love between two young lovers from rival families in Verona.

Information: 06.09.82.73.01

Reservations on www.lescribeetlabayadere.fr

L’événement Roméo et Juliette Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux