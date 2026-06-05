Eté Actif Gel blaster Le Pizou
Eté Actif Gel blaster Le Pizou jeudi 6 août 2026.
Le Pizou
Eté Actif Gel blaster
Place du village Le Pizou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Gel blaster (dérivé du Paint Ball) à la Base de Loisirs de Chandos à partir de 8 ans- 8 €/pers. 17h-18h 18h-19h sur réservation à l’Office de Tourisme 05 53 82 23 77 .
Place du village Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77 ot.montpon@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Eté Actif Gel blaster
L’événement Eté Actif Gel blaster Le Pizou a été mis à jour le 2026-06-05 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Le Pizou (Dordogne)
- La Pizounaise, course sur route Salle des fêtes Le Pizou 13 juin 2026
- Vide-greniers Le Pizou 14 juin 2026
- Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou 7 juillet 2026
- Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou 14 juillet 2026
- Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou 21 juillet 2026