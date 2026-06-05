Le Pizou

Eté Actif Gel blaster

Place du village Le Pizou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Gel blaster (dérivé du Paint Ball) à la Base de Loisirs de Chandos à partir de 8 ans- 8 €/pers. 17h-18h 18h-19h sur réservation à l’Office de Tourisme 05 53 82 23 77 .

Place du village Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 82 23 77 ot.montpon@wanadoo.fr

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English : Eté Actif Gel blaster

L’événement Eté Actif Gel blaster Le Pizou a été mis à jour le 2026-06-05 par Vallée de l’Isle en Périgord