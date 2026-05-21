Le Pizou

Les Festines marché gourmand et musical

Le Bourg Le Pizou Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21 23:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Les Festines 18h30. Marché nocturne avec animation musicale David and Co et DJ Mast Génération 90’2000’ avec la présence de miss Périgord 2026 et DJ Star International. Centre bourg. Comité des Fêtes 06 72 20 62 63 .

Le Bourg Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 62 63

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English : Les Festines marché gourmand et musical

L’événement Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord