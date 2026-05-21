Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou
Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou mardi 4 août 2026.
Le Pizou
Les Festines marché gourmand et musical
Le Bourg Le Pizou Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 23:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Les Festines 18h30. Marché nocturne avec animation musicale Jean-Marie et Kriss Ivanov pop-rock avec DJ Rod. Tube 1989 les nuits sans soleil Centre bourg. Comité des Fêtes 06 72 20 62 63 .
Le Bourg Le Pizou 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 20 62 63
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English : Les Festines marché gourmand et musical
L’événement Les Festines marché gourmand et musical Le Pizou a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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