Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac

Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

A la rencontre de l’arbre…venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. A partir de 6 ans. 8 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

A la rencontre de l’arbre…venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches.

A partir de 6 ans.

8 personnes maximum par groupe.

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac

Meet the tree?come and get to know the plant giant as you climb its branches. Ages 6 and up. Maximum 8 people per group. Children under 12 must be accompanied by an adult.

L’événement ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon