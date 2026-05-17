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ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac Salignac-Eyvigues jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Accueil des jardins d'Eyrignac

Ville : 24590 Salignac-Eyvigues

Département : Dordogne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac

Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-30

A la rencontre de l’arbre…venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches. A partir de 6 ans. 8 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
A la rencontre de l’arbre…venez faire connaissance avec le géant végétal en grimpant et en parcourant ses branches.
A partir de 6 ans.
8 personnes maximum par groupe.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

RESERVATION OBLIGATOIRE   .

Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70  tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac

Meet the tree?come and get to know the plant giant as you climb its branches. Ages 6 and up. Maximum 8 people per group. Children under 12 must be accompanied by an adult.

L’événement ÉTÉ ACTIF Grimpe d’arbre à Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon

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