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ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac Salignac-Eyvigues jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Accueil des jardins d'Eyrignac

Ville : 24590 Salignac-Eyvigues

Département : Dordogne

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 17:15:00

Tarif :

Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac

Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:15:00
fin : 2026-07-30 18:15:00

Date(s) :
2026-07-30

Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc. Ouvert à tous, à partir de 8 ans. 12 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Rendez-vous à l’accueil des jardins d’Eyrignac
Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc.
Ouvert à tous, à partir de 8 ans.
12 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Rendez-vous à l’accueil des jardins d’Eyrignac   .

Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70  tourisme@paysdefenelon.fr

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English : ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac

Initiation on a fixed shooting range and discovery of archery. Open to all, aged 8 and over. maximum 12 people per group. Children under 12 must be accompanied by an adult.
Meet at the Eyrignac Gardens reception desk

L’événement ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon

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