ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac Salignac-Eyvigues
ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac Salignac-Eyvigues jeudi 30 juillet 2026.
Salignac-Eyvigues
ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac
Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 17:15:00
fin : 2026-07-30 18:15:00
Date(s) :
2026-07-30
Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc. Ouvert à tous, à partir de 8 ans. 12 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Rendez-vous à l’accueil des jardins d’Eyrignac
Initiation sur un pas de tir fixe et découverte du tir à l’arc.
Ouvert à tous, à partir de 8 ans.
12 personnes maximum par groupe. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Rendez-vous à l’accueil des jardins d’Eyrignac .
Accueil des jardins d’Eyrignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr
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English : ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac
Initiation on a fixed shooting range and discovery of archery. Open to all, aged 8 and over. maximum 12 people per group. Children under 12 must be accompanied by an adult.
Meet at the Eyrignac Gardens reception desk
L’événement ÉTÉ ACTIF Tir à l’arc à Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-06-07 par OT du pays de Fénelon
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