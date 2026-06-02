ÉTÉ ACTIF Gyropode à Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues
ÉTÉ ACTIF Gyropode à Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues jeudi 20 août 2026.
Salignac-Eyvigues
ÉTÉ ACTIF Gyropode à Salignac-Eyvigues
Place du 19 Mars 1962 Salignac-Eyvigues Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir la conduite intuitive du gyropode, et des sensations uniques entre le ski et le tapis volant. Ouvert à tous publics à partir de 12 ans (35kgs). 6 personnes maximum par groupe. Rendez-vous devant l’office de tourisme à Salignac. RESERVATION OBLIGATOIRE
Venez découvrir la conduite intuitive du gyropode, et des sensations uniques entre le ski et le tapis volant. Ouvert à tous publics à partir de 12 ans (35kgs). 6 personnes maximum par groupe. Rendez-vous devant l’office de tourisme à Salignac. RESERVATION OBLIGATOIRE .
Place du 19 Mars 1962 Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr
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English :
Come and discover the intuitive driving of a gyropod, and unique sensations between skiing and flying carpet. Open to everyone aged 12 and over (35kgs). maximum 6 people per group. Meet in front of the tourist office in Salignac. RESERVATION ESSENTIAL
L’événement ÉTÉ ACTIF Gyropode à Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du pays de Fénelon