Salignac-Eyvigues

ÉTÉ ACTIF Gyropode à Salignac-Eyvigues

Place du 19 Mars 1962 Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Venez découvrir la conduite intuitive du gyropode, et des sensations uniques entre le ski et le tapis volant. Ouvert à tous publics à partir de 12 ans (35kgs). 6 personnes maximum par groupe. Rendez-vous devant l’office de tourisme à Salignac. RESERVATION OBLIGATOIRE

Venez découvrir la conduite intuitive du gyropode, et des sensations uniques entre le ski et le tapis volant. Ouvert à tous publics à partir de 12 ans (35kgs). 6 personnes maximum par groupe. Rendez-vous devant l’office de tourisme à Salignac. RESERVATION OBLIGATOIRE .

Place du 19 Mars 1962 Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English :

Come and discover the intuitive driving of a gyropod, and unique sensations between skiing and flying carpet. Open to everyone aged 12 and over (35kgs). maximum 6 people per group. Meet in front of the tourist office in Salignac. RESERVATION ESSENTIAL

L’événement ÉTÉ ACTIF Gyropode à Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du pays de Fénelon