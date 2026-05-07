Été actif Gyropode Le Bourg Campagne

Campagne

Été actif Gyropode

Le Bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19 19:00:00

Date(s) :

2026-08-19

17h-19h. Découverte de la conduite du gyropode. À partir de 12 ans et 35kg. Réservation en ligne. 12€

Venez découvrir la conduite intuitive du gyropode et des sensations uniques entre le ski et le tapis volant. Ouvert à tout public à partir de 12 ans (35 kg). 10 personnes maximum.

Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin).

Non échangeable et non remboursable (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement). .

Le Bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Été actif Gyropode

5pm-7pm. Discover how to drive a gyropod. From 12 years and 35kg. Book online. 12?

L’événement Été actif Gyropode Campagne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère