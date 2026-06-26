Spectacles des vendredis Ensemble Giullari (Italie) Festival Cultures aux coeurs Le bourg Campagne vendredi 31 juillet 2026.

Campagne

Spectacles des vendredis Ensemble Giullari (Italie) Festival Cultures aux coeurs

Le bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

15h. Spectacles en costumes traditionnels, notamment celui de la Pacchiana minturnese. Il dispose également d’un important ensemble musical. Gratuit

L’Association culturelle Groupe folklorique I Giullari de Minturno, fondée en 1954, est l’une des principales

références de la culture populaire dans le sud du Latium. Le groupe se distingue par des spectacles en costumes traditionnels, notamment celui emblématique de la Pacchiana minturnese. Il dispose également d’un important ensemble musical et mène des actions éducatives impliquant adultes et enfants.

Danse et musique. Pour tout public. .

Le bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90

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3:00 p.m. Performances in traditional costumes, including the Pacchiana minturnese. It also features a large musical ensemble. Free

L’événement Spectacles des vendredis Ensemble Giullari (Italie) Festival Cultures aux coeurs Campagne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère