Cinéma en plein air The mandalorian et grogu Parc du Château de Campagne Campagne samedi 25 juillet 2026.

Campagne

Cinéma en plein air The mandalorian et grogu

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 22:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

22h Après la chute de l’Empire, Din Djarin et Grogu sont chargés de protéger la Nouvelle République. 5€

Projection en plein air proposée par Ciné passion 24.

Synopsis La chute du maléfique Empire Galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers la galaxie… Pour protéger tout ce pour quoi la Rébellion s’est battue, la jeune Nouvelle République décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu…

Pas de repli en cas de mauvais temps .

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 63 28 14 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en plein air The mandalorian et grogu

10:00 p.m.: After the fall of the Empire, Din Djarin and Grogu are tasked with protecting the New Republic. 5?

L’événement Cinéma en plein air The mandalorian et grogu Campagne a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère