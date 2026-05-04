Été actif Les oiseaux de la forêt et leurs chants. Le Bourg Campagne

Campagne

Été actif Les oiseaux de la forêt et leurs chants.

Le Bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

9h-12h. Marche de 4km pour décrypter le langage des oiseaux. À partir de 10 ans. Réservation en ligne. Gratuit

Découvrir les oiseaux par le chant. Nous écouterons et apprendrons à reconnaître les espèces communément rencontrées dans nos forêts… Mais nous pourrons aussi décrypter leur langage entre chants et cris sociaux. Les oiseaux savent se faire comprendre ! Le circuit sera de 4 km avec une montée de 80 m assez raide. À partir de 10 ans. 20 personnes maximum. Chaussures de marche, et jumelles conseillées.

Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin). .

Le Bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif Les oiseaux de la forêt et leurs chants.

9am-12pm. 4km walk to decipher the language of birds. Ages 10 and up. Book online. Free

L’événement Été actif Les oiseaux de la forêt et leurs chants. Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère