Village de l’archéologie de Campagne – La vie quotidienne chez les Gaulois Pétrocores, Village de l’archéologie – Domaine départemental de Campagne, Campagne

Village de l’archéologie de Campagne – La vie quotidienne chez les Gaulois Pétrocores Dimanche 14 juin, 09h30 Village de l’archéologie – Domaine départemental de Campagne Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Pour la quatrième année, ce village de l’archéologie, porté par le Conseil départemental de la Dordogne, le SRA, le Pôle d’interprétation de la préhistoire, le Musée national de Préhistoire et l’Inrap, propose un programme riche d’ateliers, de démonstrations et de rencontres, avec un focus sur l’archéologie de l’alimentation.

Ateliers : l’Association pour le développement de la recherche archéologique et historique en Périgord (ADRAHP) propose plusieurs ateliers en lien avec la vie quotidienne des Pétrocores aux IIe et Ier siècles av. J.-C. : atelier guerrier gaulois, atelier mode vestimentaire, atelier alimentation (élevage, agriculture, cuisine, vaisselle, etc.), atelier allumage du feu chez les Gaulois.

Village de l’archéologie – Domaine départemental de Campagne 215 Route de Saint Cyprien, 24260 Campagne, France, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

European Archaeology Days

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