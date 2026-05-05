Enquête Préhisto’, Domaine départemental de Campagne, Campagne
Enquête Préhisto’, Domaine départemental de Campagne, Campagne dimanche 14 juin 2026.
Enquête Préhisto’ Dimanche 14 juin, 10h00 Domaine départemental de Campagne Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00
Que nous apprend l’étude des graines et des pollens sur l’alimentation ? et celle des os ? Découvrez les méthodes des archéologues et menez l’enquête sur les menus préhistoriques.
Domaine départemental de Campagne 215 Route de Saint Cyprien, 24260 Campagne, France Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553068270 https://www.campagne-en-perigord.fr/decouvrir-campagne/le-chateau/le-parc-1
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