Enquête Préhisto’, Domaine départemental de Campagne, Campagne

Enquête Préhisto’ Dimanche 14 juin, 10h00 Domaine départemental de Campagne Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Que nous apprend l’étude des graines et des pollens sur l’alimentation ? et celle des os ? Découvrez les méthodes des archéologues et menez l’enquête sur les menus préhistoriques.

Domaine départemental de Campagne 215 Route de Saint Cyprien, 24260 Campagne, France Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553068270 https://www.campagne-en-perigord.fr/decouvrir-campagne/le-chateau/le-parc-1

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