Journée des scolaires, Domaine départemental de Campagne, Campagne

Journée des scolaires Vendredi 5 juin, 09h30 Domaine départemental de Campagne Dordogne

Journée réservée aux collèges invités.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

100 collégiens de Dordogne participent à une dizaine d’ateliers (pistage, archéologie, biodiversité au jardin…).

Domaine départemental de Campagne 215 Route de Saint Cyprien, 24260 Campagne, France Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553068270 https://www.campagne-en-perigord.fr/decouvrir-campagne/le-chateau/le-parc-1 Situé dans la vallée de la Vézère, le domaine appartient à la famille de La Borie depuis la fin du XVe siècle. Après 1857, Raoul de La Borie plante de nombreux arbres remarquables et, en 1862, Messieurs Rousseau et fils dessinent un parc d’influence anglaise avec son réseau hydraulique. En 1970, le site est cédé à l’État et, depuis 2007, géré par le conseil départemental de la Dordogne. L’ensemble s’ouvre sur un massif forestier et sert d’écrin aux constructions accueillant les locaux de l’Institut national de recherche en archéologie préventive. Depuis 2013, ce parc est un lieu de promenade et d’expositions. Le visiteur, guidé par le bruit de la rivière serpentine, peut voir une collection de près de 5 000 plantes vivaces, graminées, bulbes et arbustes. Plus loin, un potager avec ses légumes anciens décline plusieurs thèmes. Enfin, un jardin néolithique créé par le service de l’Archéologie, en collaboration avec deux ethnobotanistes, permet de découvrir les cultures des premiers agriculteurs du site, ainsi que les végétaux de la fin de la préhistoire. Ce domaine associe subtilement promenade et pédagogie, toujours dans le respect de l’environnement.

Accueil d’une centaine de collégiens.

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