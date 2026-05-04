Eté Actif Escalade Route de Saint Cyprien Campagne

Campagne

Eté Actif Escalade

Route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 09:00:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

9h 12h. Découverte et initiation de la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de la forêt de Campagne. A partir de 10 ans. Sur réservation. 12€/personne

Découverte et initiation de la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de la forêt de Campagne.

Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un professionnel. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation en ligne uniquement (ouverte à partir du 1er juin).

BILLET NON ÉCHANGEABLE ET NON REMBOURSABLE (Veillez à bien vérifier vos dates et horaires avant validation finale) .

Route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Eté Actif Escalade

9am 12pm. Discovery and introduction to rock climbing on the natural cliffs of the Campagne forest. Ages 10 and up. Reservations required. 12 per person

L’événement Eté Actif Escalade Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère