Eté Actif Escalade Route de Saint Cyprien Campagne
Eté Actif Escalade Route de Saint Cyprien Campagne mardi 21 juillet 2026.
Campagne
Eté Actif Escalade
Route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
9h 12h. Découverte et initiation de la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de la forêt de Campagne. A partir de 10 ans. Sur réservation. 12€/personne
Découverte et initiation de la pratique de l’escalade sur la falaise naturelle de la forêt de Campagne.
Accessible à tous niveaux à partir de 10 ans. Encadrement par un professionnel. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation en ligne uniquement (ouverte à partir du 1er juin).
BILLET NON ÉCHANGEABLE ET NON REMBOURSABLE (Veillez à bien vérifier vos dates et horaires avant validation finale) .
Route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Eté Actif Escalade
9am 12pm. Discovery and introduction to rock climbing on the natural cliffs of the Campagne forest. Ages 10 and up. Reservations required. 12 per person
L’événement Eté Actif Escalade Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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