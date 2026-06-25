Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur Le bourg Campagne

Campagne

Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur

Le bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

21h. Déambulation équestre et musicale. Dans un monde en perdition, une cavalière et son cheval surgissent pour une danse équestre tout en grâce, symbole de renaissance. Gratuit

Dans un monde en perdition, une cavalière et son cheval surgissent pour une danse équestre tout en grâce, symbole de renaissance.

Déambulation équestre et musicale.

Pour tout public. .

Le bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90

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English : Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur

9:00 p.m. Equestrian and musical performance. In a world in turmoil, a horsewoman and her horse appear to perform a graceful equestrian dance, symbolizing rebirth. Free

L’événement Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur Campagne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère