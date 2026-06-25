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Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur Le bourg Campagne

Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur Le bourg Campagne

Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur Le bourg Campagne vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
Le bourg
Adresse
Château de Campagne
Ville
24260 Campagne
Département
Dordogne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
Gratuit

Campagne

Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur

Le bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 21:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

21h. Déambulation équestre et musicale. Dans un monde en perdition, une cavalière et son cheval surgissent pour une danse équestre tout en grâce, symbole de renaissance. Gratuit
Dans un monde en perdition, une cavalière et son cheval surgissent pour une danse équestre tout en grâce, symbole de renaissance.

Déambulation équestre et musicale.

Pour tout public.   .

Le bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90 

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English : Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur

9:00 p.m. Equestrian and musical performance. In a world in turmoil, a horsewoman and her horse appear to perform a graceful equestrian dance, symbolizing rebirth. Free

L’événement Spectacles des vendredis Bestia/Les bourgeaons Cheval songeur Campagne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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