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Visite guidée du Parc du Château de Campagne Parc du Château de Campagne Campagne

Visite guidée du Parc du Château de Campagne Parc du Château de Campagne Campagne

Visite guidée du Parc du Château de Campagne Parc du Château de Campagne Campagne jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Parc du Château de Campagne

Adresse : Le bourg

Ville : 24260 Campagne

Département : Dordogne

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Campagne

Visite guidée du Parc du Château de Campagne

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :
2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

10h30. un jardinier vous invite à déambuler dans ce parc à l’anglaise, à la rencontre de son arboretum remarquable, sa serpentine, son jardin médiéval et bien d’autres trésors. Gratuit
Le domaine de Campagne abrite de multiples richesses. Pour les découvrir, un jardinier vous invite à déambuler dans ce parc à l’anglaise, à la rencontre de son arboretum remarquable, sa serpentine, son jardin médiéval et bien d’autres trésors.

Tous les mardis et jeudis du 2 juillet au 27 août   .

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90 

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English : Visite guidée du Parc du Château de Campagne

10:30 a.m. A gardener invites you to take a stroll through this English-style park, where you’ll discover its remarkable arboretum, its winding path, its medieval garden, and many other treasures. Free

L’événement Visite guidée du Parc du Château de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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