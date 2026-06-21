Visite guidée du Parc du Château de Campagne Parc du Château de Campagne Campagne jeudi 2 juillet 2026.

Campagne

Visite guidée du Parc du Château de Campagne

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:30:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

10h30. un jardinier vous invite à déambuler dans ce parc à l’anglaise, à la rencontre de son arboretum remarquable, sa serpentine, son jardin médiéval et bien d’autres trésors. Gratuit

Le domaine de Campagne abrite de multiples richesses. Pour les découvrir, un jardinier vous invite à déambuler dans ce parc à l’anglaise, à la rencontre de son arboretum remarquable, sa serpentine, son jardin médiéval et bien d’autres trésors.

Tous les mardis et jeudis du 2 juillet au 27 août .

Parc du Château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90

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English : Visite guidée du Parc du Château de Campagne

10:30 a.m. A gardener invites you to take a stroll through this English-style park, where you’ll discover its remarkable arboretum, its winding path, its medieval garden, and many other treasures. Free

L’événement Visite guidée du Parc du Château de Campagne Campagne a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère