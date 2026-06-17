La guinguette des Campagnards Parc du château de Campagne Campagne samedi 4 juillet 2026.

Campagne

La guinguette des Campagnards

Parc du château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

17h ouverture de la guinguette. 21h bal concert avec le groupe Lemon Punch. Repas brasero sur réservation (22€ adulte, 12 € pour les 6-14 ans). Soirée hors repas gratuite

Événement organisé par l’association les Campagnards.

Brasero à volonté (sur réservation), pensez à prendre vos couverts et vos assiettes.

A partir de 21h bal concert avec le groupe Lemon Punch. .

Parc du château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 67 52 24

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English : La guinguette des Campagnards

5:00 p.m.: The open-air café opens. 9:00 p.m.: Dance concert featuring the band Lemon Punch. Dinner by the fire pit available by reservation (22? for adults, 12? for ages 6–14). Free admission without dinner

L’événement La guinguette des Campagnards Campagne a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère