La guinguette des Campagnards Parc du château de Campagne Campagne
La guinguette des Campagnards Parc du château de Campagne Campagne samedi 4 juillet 2026.
Campagne
La guinguette des Campagnards
Parc du château de Campagne Le bourg Campagne Dordogne
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
17h ouverture de la guinguette. 21h bal concert avec le groupe Lemon Punch. Repas brasero sur réservation (22€ adulte, 12 € pour les 6-14 ans). Soirée hors repas gratuite
Événement organisé par l’association les Campagnards.
Brasero à volonté (sur réservation), pensez à prendre vos couverts et vos assiettes.
A partir de 21h bal concert avec le groupe Lemon Punch. .
Parc du château de Campagne Le bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 67 52 24
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English : La guinguette des Campagnards
5:00 p.m.: The open-air café opens. 9:00 p.m.: Dance concert featuring the band Lemon Punch. Dinner by the fire pit available by reservation (22? for adults, 12? for ages 6–14). Free admission without dinner
L’événement La guinguette des Campagnards Campagne a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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