Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises Le bourg Campagne

Informations pratiques

Campagne

Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises

Le bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

20h30. Avec ce spectacle ludique et participatif, souffler Les Braises vous invite à venir réfléchir en famille, et à lutter ensemble en faveur de l’égalité filles garçons. Gratuit

Élina et Anaé aimeraient bien rejoindre la partie de foot initiée par leurs camarades Mathys et Kylian. Mais ceux-ci sont catégoriques pas de fille sur le terrain !

Avec ce spectacle ludique et participatif, souffler Les Braises vous invite à venir réfléchir en famille, et à lutter ensemble en faveur de l’égalité filles garçons.

Pour tout public. .

Le bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90

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English : Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises

8:30 p.m. With this fun, interactive show, Souffler Les Braises invites you to %E0 come and %E9reflect as a family, and %E0 work together to promote %E9quality between girls and boys. Free

L’événement Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises Campagne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère