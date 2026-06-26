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Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises Le bourg Campagne

vendredi 10 juillet 2026 · Le bourg · Campagne

Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises Le bourg Campagne

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Château de Campagne
Ville
24260 Campagne
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Campagne

Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises

Le bourg Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

20h30. Avec ce spectacle ludique et participatif, souffler Les Braises vous invite à venir réfléchir en famille, et à lutter ensemble en faveur de l’égalité filles garçons. Gratuit
Élina et Anaé aimeraient bien rejoindre la partie de foot initiée par leurs camarades Mathys et Kylian. Mais ceux-ci sont catégoriques pas de fille sur le terrain !

Avec ce spectacle ludique et participatif, souffler Les Braises vous invite à venir réfléchir en famille, et à lutter ensemble en faveur de l’égalité filles garçons.

Pour tout public.   .

Le bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90 

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English : Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises

8:30 p.m. With this fun, interactive show, Souffler Les Braises invites you to %E0 come and %E9reflect as a family, and %E0 work together to promote %E9quality between girls and boys. Free

L’événement Spectacles des vendredis Égal but ! Souffler sur les braises Campagne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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