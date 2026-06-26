Campagne

XXème Festival Più di Voce Carmen

Château de Campagne Campagne Dordogne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

21h. À Séville, la bohémienne rebelle Carmen séduit Don José, déclenchant un drame opposant amour libre et amour possessif. Réservation fortement conseillée. 15€ à 25€ (gratuit jusqu’à 12 ans)

Cette année pour les 20 ans d’existence de notre Festival nous présentons CARMEN d’après l’opéra de Georges BIZET, opéra le plus joué dans le Monde ! À Séville, Carmen, jeune bohémienne et grande séductrice, n’en est pas moins une femme rebelle elle déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille, et se fait arrêter. Le brigadier de la Garde Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. Le drame de Carmen repose sur l’opposition entre deux conceptions de l’amour l’amour libre qu’elle incarne et l’amour possessif de Don José.

Réservation fortement conseillée. .

Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 57 50 80

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English : XXème Festival Più di Voce Carmen

9:00 p.m. %C0 In Seville, the rebellious bohemian Carmen seduces Don José, setting off a drama that pits free love against possessive love. Reservations strongly recommended. 15? %E0 25? (free for children 12 and under)

L’événement XXème Festival Più di Voce Carmen Campagne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère