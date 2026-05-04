Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne

Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne

Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne lundi 27 juillet 2026.

Lieu : route de Saint Cyprien

Adresse : Parking face au Val de la Marquise

Ville : 24260 Campagne

Département : Dordogne

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Campagne

Été actif Randonnée Archéologique

route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :
2026-07-27

9h-12h. Randonnée guidée de 5 km à la découverte de vestiges archéologiques. À partir de 10 ans. Réservation en ligne. Gratuit
À la découverte du patrimoine et des richesses archéologiques du domaine de Campagne. Accompagné par un archéologue du service départemental de l’archéologie, vous découvrirez des vestiges de la Préhistoire et du Moyen-Age tout au long d’une randonnée familiale de 5km. Cette balade sera également l’occasion de se sensibiliser à l’archéologie, ses sciences et ses techniques. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Groupe de 20 personnes maximum. À partir de 10 ans.

Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin).   .

route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60  contact@lascaux-dordogne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été actif Randonnée Archéologique

9am-12pm. Guided 5 km hike to discover archaeological remains. Ages 10 and up. Book online. Free

L’événement Été actif Randonnée Archéologique Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

À voir aussi à Campagne (Dordogne)