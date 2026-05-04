Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne

Campagne

Été actif Randonnée Archéologique

route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:00:00

fin : 2026-07-27 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

9h-12h. Randonnée guidée de 5 km à la découverte de vestiges archéologiques. À partir de 10 ans. Réservation en ligne. Gratuit

À la découverte du patrimoine et des richesses archéologiques du domaine de Campagne. Accompagné par un archéologue du service départemental de l’archéologie, vous découvrirez des vestiges de la Préhistoire et du Moyen-Age tout au long d’une randonnée familiale de 5km. Cette balade sera également l’occasion de se sensibiliser à l’archéologie, ses sciences et ses techniques. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Groupe de 20 personnes maximum. À partir de 10 ans.

Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin). .

route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Été actif Randonnée Archéologique

9am-12pm. Guided 5 km hike to discover archaeological remains. Ages 10 and up. Book online. Free

L’événement Été actif Randonnée Archéologique Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère