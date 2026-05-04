Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne
Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne lundi 27 juillet 2026.
Campagne
Été actif Randonnée Archéologique
route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-27 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27
9h-12h. Randonnée guidée de 5 km à la découverte de vestiges archéologiques. À partir de 10 ans. Réservation en ligne. Gratuit
À la découverte du patrimoine et des richesses archéologiques du domaine de Campagne. Accompagné par un archéologue du service départemental de l’archéologie, vous découvrirez des vestiges de la Préhistoire et du Moyen-Age tout au long d’une randonnée familiale de 5km. Cette balade sera également l’occasion de se sensibiliser à l’archéologie, ses sciences et ses techniques. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Groupe de 20 personnes maximum. À partir de 10 ans.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin). .
route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Été actif Randonnée Archéologique
9am-12pm. Guided 5 km hike to discover archaeological remains. Ages 10 and up. Book online. Free
L’événement Été actif Randonnée Archéologique Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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