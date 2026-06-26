Spectacles des vendredis L’inaccessible étoiule Le bourg Campagne
Spectacles des vendredis L’inaccessible étoiule Le bourg Campagne vendredi 31 juillet 2026.
Campagne
Spectacles des vendredis L’inaccessible étoiule
Le bourg Château de Campagne Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
20h30. Libre adaptation de Don Quichote et de la comédie musicale L’Homme de la Manche de Jacques Brel. Gratuit
Spectacle de l’association Coquelicot et la Compagnie Utopie.
Ce spectacle est une libre adaptation de Don Quichotte et de la comédie musicale l’Homme de la Manche de Jacques Brel.
De surprise en surprise il mêle fantaisie, humour et émotion, alternant chant, jeu et narration.
Ce spectacle sert avec malice et bonheur l’oeuvre de Cervantes.
Pour tout public. .
Le bourg Château de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90
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English : Spectacles des vendredis L’inaccessible étoiule
8:30 p.m. A free adaptation of Don Quixote and Jacques Brel’s musical L’Homme de la Manche. Free admission
L’événement Spectacles des vendredis L’inaccessible étoiule Campagne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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