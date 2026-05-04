Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne
Été actif Randonnée Archéologique route de Saint Cyprien Campagne mercredi 5 août 2026.
Campagne
Été actif Randonnée Archéologique
route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
9h-12h. Randonnée guidée de 5 km à la découverte de vestiges archéologiques. À partir de 10 ans. Réservation en ligne. Gratuit
À la découverte du patrimoine et des richesses archéologiques du domaine de Campagne. Accompagné par un archéologue du service départemental de l’archéologie, vous découvrirez des vestiges de la Préhistoire et du Moyen-Age tout au long d’une randonnée familiale de 5km. Cette balade sera également l’occasion de se sensibiliser à l’archéologie, ses sciences et ses techniques. Prévoir de bonnes chaussures et de l’eau. Groupe de 20 personnes maximum. À partir de 10 ans.
Réservation en ligne uniquement (à partir du 1er juin). .
route de Saint Cyprien Parking face au Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Été actif Randonnée Archéologique
9am-12pm. Guided 5 km hike to discover archaeological remains. Ages 10 and up. Book online. Free
L’événement Été actif Randonnée Archéologique Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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