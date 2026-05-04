Été Actif Spéléologie Route de Saint Cyprien Campagne
Été Actif Spéléologie Route de Saint Cyprien Campagne vendredi 7 août 2026.
Campagne
Été Actif Spéléologie
Route de Saint Cyprien Parking en face du Val de la Marquise Campagne Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
14h -17h. Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes au coeur de la forêt. Réservation en ligne. 12€
Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles au coeur de la forêt.
Ouvert à tous à partir de 10 ans. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
8 personnes maximum par groupe.
Bonne compréhension de la langue française pour des raisons de sécurité.
Tenue adaptée à l’activité, chaussures fermées (tennis), pas de robe
Réservation en ligne uniquement (ouverte à partir du 1er juin).
BILLET NON ÉCHANGEABLE ET NON REMBOURSABLE (vérifiez bien vos dates et horaires avant validation finale et paiement) .
Route de Saint Cyprien Parking en face du Val de la Marquise Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Été Actif Spéléologie
2pm 5pm. Discover the underground environment. Cavities and caves in the heart of the forest. Book online. 12?
L’événement Été Actif Spéléologie Campagne a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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