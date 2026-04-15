Été actif | Spéléologie Le Bugue
Été actif | Spéléologie Le Bugue vendredi 7 août 2026.
Le Bugue
Été actif | Spéléologie
Parking de la gare Le Bugue Dordogne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 17:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Découverte du milieu souterrain. Cavités et grottes exceptionnelles. Ouvert à tous à partir de 8 ans. 8 personnes maximum. .
Parking de la gare Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 39 12
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English : Été actif | Spéléologie
L’événement Été actif | Spéléologie Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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